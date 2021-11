Fußball : Rheinlandliga: Tarforster Hit beim Ahrweiler BC abgesagt

Rheinlandliga: Trierer treten zum Kracherspiel beim Ahrweiler BC an – Mehringer Trainer fordert „Erwachsenenfußball“ von seiner Elf.

Ausgangslage: Ellscheid hat Anfang Oktober letztmals gepunktet (1:1 gegen Andernach) und danach durchschnittlich vier Gegentore kassiert. Zuletzt zeigten die Rot-Weißen beim 1:4 gegen Ahrweiler gute Ansätze. Das Trainergespann Daniel Haas/ Michael Häb benennt das Manko, an dem die vergangenen Trainingswochen über gearbeitet wurde: „Unser Hauptfokus lag auf dem Umschaltspiel nach Ballgewinn.“ Laut Haas hat der letzte Tabellenplatz nicht auf die (gute) Stimmung gedrückt und auch die Trainingsbeteiligung sei gut. Den Bierstädtern gelangen zuletzt zwei Erfolge – beim 2:1 gegen Montabaur bewiesen die Ewertz-Schützlinge Moral, Kampfkraft und Durchhaltevermögen – und beim 5:3-Schützenfest in Neitersen wurde Offensivpower geboten. FCB-Trainer Fabian Ewertz sagt: „Der Sieg in Neitersen gibt uns Selbstbewusstsein, aber defensiv haben wir ein sehr schwaches Spiel abgeliefert. Wir kennen Ellscheid, und ich finde, dass sie ihre Sache ganz gut machen. Sie werden nie vom Platz geprügelt, sondern erzielen achtbare Ergebnisse.“ Personell kann Ewertz beinahe aus dem Vollen schöpfen – unter der Woche waren 24 Mann im Training.