Rudern : Trierer Traumboot fährt bei U-23-WM

Der Trierer Ruder-Landestrainer Benedikt Schwarz hofft darauf, dass der U-23-Nationalmannschafts-Vierer nach der Corona-Infektion von Annika Elsen (an Schwarz' linker Seite) mit der 22-Jährigen und Katharina Bauer vom RV Treviris Trier sowie Mira Moch (Regensburg, rechts) und Lisa Holbrook (Hanau, links) bei der U-23-WM an den Start gehen können. Foto: Christian Schwier

Varese Annika Elsen vom RV Treviris Trier kann am Dienstagmorgen (26.7.) im deutschen Vierer zusammen mit Vereinskameradin Katharina Bauer im Weltmeisterschafts-Vorlauf starten.

(teu) Der Traum-Vierer mit Motor vom RV Treviris Trier ist wieder komplett! Nach überstandener Corona-Erkrankung (der TV berichtete) ist Annika Elsen wieder zu ihrer Vereinskameradin Katharina Bauer, der Regensburgerin Mira Moch und Lisa Holbrook aus Hanau. Damit konnte die Pandemie den von Benedikt Schwarz betreuten Vierer, den auf den Bauer und Elsen jahrelanhingearbeitetet hatten, zwar ausbremsen, aber nicht stoppen. Am Dienstagmorgen (9.30 Uhr) findet der Vorlauf auf dem Lago di Varese 55 Kilometer nördlich von Mailand statt.

Elsen fühlt sich wieder gesund. „Die Einheiten liefen von der Fitness ganz gut“, erzählt die 22-Jährige. Mehr Sorgen bereitet ihr, dass durch das ausgefallene gemeinsame Training das Boot noch nicht so läuft, wie erwünscht. „ Aber ich bin da eigentlich guter Dinge, dass wenn es losgeht, wir das Boot zum Laufen bekommen“, hofft Elsen darauf, dass das Quartett unter Wettkampfbedingungen wieder so zusammenfindet, wie bei dem Gewinn der Deutschen U-23-Meisterschaft.

Trainer Benedikt Schwarz ist gelassener: „Hier ist ziemlich viel los auf der Strecke. Also alles ein bisschen unruhig und angespannt. Normalerweise legt sich das dann aber zum Rennen hin“, berichtet der rheinland-pfälzische Landestrainer des beim RV Treviris angesiedelten Trierer Stützpunkts. Mehr als 1400 Sportler aus 61 Nationen tummeln sich zurzeit in Norditalien.

Für den deutschen U-23-Nationalvierer mit Bauer und Elsen kommen die Gegnerinnen bis auf Australien, USA und Uruguay alle aus Europa. Schwarz spekuliert angesichts des krankheitsbedingten Trainingsrückstands nicht mit einem Sieg und somit dem direkten Einzug ins Finale am Samstag (16.32 Uhr). „Ich denke, wir nehmen den Vorlauf zum Üben und steigern uns dann über die Rennen“, sagt der Coach. Das würde bedeuten, dass Bauer und Elsens Boot am Mittwoch (14.20 Uhr) in einem der beiden Hoffnungsläufen den ersten oder zweiten Platz belegen müsste.