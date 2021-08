Trier : Trierer Turn-Ass Hans Schulz ist auch mit 90 noch ganz schön aktiv

Trier Auch mit 90 Jahren ist er noch ganz schön fit: Hans Schulz, Mitglied der Turngesellschaft Trier 1880, blickt auf ein bewegtes Sportlerleben zurück, feierte dabei zahlreiche Erfolge. Auf vielfältige Art und Weise hält er seinem Verein noch heute die Treue.

Anfang der 60er Jahre trat der berufsbedingt nach Trier gezogene Schulz zusammen mit seiner Frau Ulla der TGT bei. Anfangs als Volleyballer aktiv, verlegte er seinen Schwerpunkt in der Folge mehr und mehr auf die Leichtathletik und die Turnfestwettkämpfe des Deutschen Turnerbundes. Bereits beim ersten großen Deutschen Turnfest nach dem Zweiten Weltkrieg 1953 in Hamburg war er als Aktiver dabei. Es folgten weitere Teilnahmen – 1987 in Berlin, 1990 in Bochum, 1994 in Hamburg, 1998 in München, 2002 in Leipzig, 2005 in Berlin und 2013 in der Metropolregion Rhein-Neckar. Hier belegte Schulz als damals 82-Jähriger im leichtathletischen Wahlwettkampf als Jahrgangsbester in der Altersklasse M80 den ersten Rang.