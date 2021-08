Jugendfußball : Viel Prominenz beim Löwen-Cup

Auch die gerade in die Bezirksliga aufgestiegene D-Jugend der SpVgg Trier (links und rechts: die Trainer Christian Guth und Mohammed Fatollahzadeh) nimmt am Turnier auf der Bezirkssportanlage in Feyen/Weismark teil. Foto: SpVgg TRier

Trier Jugendfußball: Spielvereinigung Trier veranstaltet zweitägiges Turnier.

Jugendfußball auf hohem Niveau will die Spielvereinigung Trier am Wochenende bieten – und hat Teams namhafter Clubs zur ersten Auflage der Turniere um den Globus-Löwen-Cup eingeladen. Am Samstag spielen 14 D-Jugend-Mannschaften um den Pokal. Los geht es um 9.45 Uhr auf der Bezirkssportanlage im Stadtteil Feyen/Weismark. Im Teilnehmerfeld ist unter anderem der Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern, von Fortuna Köln, des SC Bayer 05 Uerdingen und von Eintracht Trier zu finden. Die gastgebende Spielvereinigung geht mit gleich zwei Teams ins Rennen. Darunter wird auch jene Mannschaft sein, die in der Qualifikationsrunde souverän den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft hat. Gegen 16 Uhr soll das Finale der D-Junioren stattfinden.