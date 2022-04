Fußball : Weniger Chaos beim Auf- und Abstieg: Struktur im Amateurfußball soll sich deutlich ändern

Trier/Region Wie viele Mannschaften steigen am Ende der Saison genau auf? Wer muss alles absteigen? Jahr für Jahr beginnt spätestens nach Ostern die große Rechnerei unter den Amateurfußballern. Bald könnte das vorbei sein, denn der Fußballverband Rheinland macht Vorschläge.

Das Interesse an den Ergebnissen von Rot-Weiß Koblenz ist auch im Eifel-Mosel-Hunsrück-Raum in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen: Sollte das (aktuell mit drei Zählern Vorsprung überm Strich stehende) Team vom Deutschen Eck am Ende der Regionalliga-Südwest-Saison doch noch absteigen müssen, könnte das in Folge eines Dominoeffekts auch negative Folgen haben für Salmrohr in der Oberliga. Steigt der FSV dadurch ab, müsste sich ein Team mehr aus der Rheinlandliga verabschieden – und so weiter. Auswirkungen bis hinunter in die Niederungen der Kreisligen hätte das unter Umständen zur Folge.