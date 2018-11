Dolphins im Pokal-Einsatz

Die Rollis sind am Wochenende im Auswärts-Einsatz – das Team um Spielertrainer Dirk Passiwan will im DRS-Pokal in Warendorf ins Viertelfinale einziehen: Am Samstag geht es für die Dolphins gegen den starken Ligakonkurrenten BG Baskets Hamburg.

Sollten die Dolphins gegen die Hanseaten gewinnen, wartet auf dem Weg ins Viertelfinale der Sieger der Partie BBC Warendorf und Roller Bulls St. Vith – die vermeintlich leichtere Aufgabe. Dirk Passiwan: „Natürlich wollen wir auch im Pokal eine gute Rolle spielen. Im letzten Jahr haben wir es bis ins Halbfinale geschafft und sind gescheitert. Mit Hamburg haben wir einen starken Gegner vor der Brust, den wir aber schlagen können.“