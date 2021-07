Fußball : Für die Amateurkicker bahnt sich viel Neues an

Region Es soll und muss sich etwas tun im Fußballverband Rheinland. Deshalb ist eine Reform der Spielklassen genauso in Planung, wie ein Ausbau der Angebote, die über den herkömmlichen Spielbetrieb hinausgehen.

Zuletzt hatte sich der Fußballverband Rheinland (FVR) in insgesamt sieben Online-Dialogen mit den Vertretern von rund 140 Mannschaften zwischen Saar und Sieg ausgetauscht und über den Stand der Planungen, die ab der Saison 2023/24 greifen könnten, informiert und diskutiert. Favorisiert wird derzeit das bereits ein Schleswig-Holstein praktiziertes Modell: Losgelöst von Spielkreisen (im FVR gibt es neun) werden dabei alle Mannschaften einer Spielklassenebene in einen Topf geworfen. Eine Software berechnet dann anhand ökonomisch-ökologischer Gesichtspunkte, also was den Fahraufwand angeht, die Staffeleinteilung.

In der vergangenen Saison gab es im FVR-Gebiet 832 Männermannschaften. Vor 35 Jahren waren es noch rund 1500 Teams und damit fast doppelt so viele, 2011 noch knapp 1000 Mannschaften.

Neue Modelle hängen dabei auch von verschiedenen Parametern ab, unter anderem vom Verhältnis der Staffel-Anzahl von Liga-Ebene zu Liga-Ebene. Beispiel: Es gibt aktuell eine Rheinlandliga und drei Bezirksligen, also ist das Verhältnis eins zu drei. Es bestehen drei Bezirksligen und neun A-Klassen, also ist auch hier das Verhältnis eins zu drei. „Wenn das Verhältnis eins zu drei ist, ist man allerdings eingeschränkt in den Möglichkeiten, Auf- und Abstieg zu regeln. Leichter und beweglicher wird man bei einem Verhältnis von eins zu maximal zwei“, so Blaeser. Weitere, konkrete Überlegungen werde die Arbeitsgemeinschaft unter seiner Leitung nun anstellen und dabei immer wieder die Vereine in Gesprächsrunden und Konferenzen mitgenommen werden: „Entschieden ist noch nichts.“ Ob und welche Änderungen genau umgesetzt werden, sollen die Vereine im Rahmen des Verbandstags 2022 in Trier entscheiden.