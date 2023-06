Tischtennis Zewener Tischtennisteam spielt um nationalen Titel

Große Herausforderung für das Ü40-Tischtennisteam vom TTC Grün-Weiß Zewen: Am Wochenende nimmt die Mannschaft aus dem Trierer Stadtteil an den Deutschen Meisterschaften in Villingen-Schwenningen teil und zählt damit bereits jetzt bundesweit zu den acht besten Teams dieser Alterskategorie. „Für den Verein ist das eine einmalige Sache, sogar eine Sensation und hoffentlich eine gute Werbung für den Sport in der Region“, unterstreicht TTC-Akteur Steve Weiten, der neben Ralf Erbeldinger, Achim Wenz und Thomas Fischer an den Start geht. Von dem in den Qualifikationsspielen so erfolgreichen Team fehlt Christoph Paulussen. „Wir sind damit ersatzgeschwächt, doch keinesfalls unmotivierter“, betont Weiten. Über die Verbandsmeisterschaften und die Südwestdeutschen Titelkämpfe, die ebenfalls in Neuwied-Engers stattfanden, hat man sich qualifiziert.