Fußball-Rheinlandliga : Zwei Neue führen Tarforst zum Sieg

Trier-Tarforst Die Trierer feierten in ihrem ersten Spiel der neuen Fußball-Rheinlandligasaison den ersten Dreier. Beim 2:1 gegen die SG Hochwald-Zerf macht sich gleich die Transferpolitik der Gastgeber bezahlt.

Exakt 294 Tage mussten sie auf ein Rheinlandliga-Pflichtspiel warten: In Hentern gelang dem FSV Trier-Tarforst am 24. Oktober 2020 ein 1:0-Auswärtssieg gegen die SG Hochwald-Zerf. Kurz darauf wurde die Saison pandemiebedingt unterbrochen, später abgebrochen und dann annulliert. Und wie der Spielplan es so wollte, waren jene Hochwälder im ersten Match der neuen Saison zu Gast in Tarforst. Dabei traten die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden nicht nur gegen ein favorisiertes Tarforster Team an, sondern spielten auch gegen die Statistik. In bislang neun Pflichtspielen stand erst ein SGH-Sieg zu Buche, während der FSV sieben Mal als Sieger das Feld verließ. Dass es im zehnten Pflichtspiel wieder nicht für einen Sieg der Schwarz-Weißen reichte, lag an Nico Neumann und Sebastian Schmitt. Die beiden ligaerfahrenen Akteure waren zur neuen Saison im Doppelpack von Ligakonkurrent SV Mehring nach Tarforst gewechselt und trugen sich beide in die Torschützenliste ein.