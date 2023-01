Radsport : Zwölf Neue für Ehrengilde der Radfahrer

Trier Weiteres Dutzend vorbildlicher Radsportler aus der Region ist jetzt Mitglied in einem erlauchten Kreis.

Zu einem Neujahrsempfang der ganz besonderen Art hatte der rheinland-pfälzische Obmann der Ehrengilde im Bund deutscher Radfahrer, Günter Steffgen, in die Räume der Günther- und Käthi-Reh-Stiftung in Trier eingeladen. Steffgen konnte dabei im Jubiläumsjahr der Ehrengilde (zum 125-jährigen Bestehen) zwölf neue Mitglieder aufnehmen.

Gildemeister Tom Finkes aus Langenhagen bei Hannover bedankte sich bei den Machern für die stilvolle Organisation. Er hob die Werte der Ehrengilde hervor. So könnten nur neue Mitglieder aufgenommen werden, die als Sportler, Funktionäre, Gönner beziehungsweise Sponsoren über Jahrzehnte hinweg Hervorragendes für den Sport und die Gesellschaft geleistet haben. Am Ende seiner Rede wies Finkes auf die am 3. Juni im Kloster Machern in Zeltingen-Rachtig stattfindende 125-Jahr-Feier der Gilde hin.