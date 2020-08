Gastbeitrag Alexander Bergweiler : Trierer Anwalt analysiert: Der Fall Saibou und die Folgen

Trier Wie ist der Rauswurf des Basketball-Nationalspielers bei den Telekom Baskets Bonn nach der Teilnahme an einer Demonstration gegen die Corona-Politik arbeitsrechtlich zu bewerten? Der Trierer Anwalt beleuchtet den Fall.

Joshiko Saibou ist in Trier bestens bekannt. Er spielte von 2011 bis 2013 als Point Guard für die TBB Trier in der ersten Basketball-Bundesliga. Aktuell liefert er allerdings keine sportlichen Schlagzeilen, stattdessen sorgen sein Verhalten abseits des Feldes sowie die Folgen für die Diskussionen.

Seine Teilnahme an einer Demonstration gegen Covid-19-Maßnahmen in Berlin ohne Einhaltung von Abstandsregeln und ohne das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske sowie die Rückreise in der Bahn ebenfalls ohne Einhaltung jedweder geforderten Schutzmaßnahmen haben den aktuellen Arbeitgeber von Saibou, Erstligist Telekom Baskets Bonn, dazu veranlasst, das Arbeitsverhältnis fristlos zu kündigen. Mit dazu beigetragen hat wohl die Tatsache, dass Saibou auf seinen Social-Media-Kanälen deutlich macht, dass er jedwede Corona-Schutzmaßnahmen ablehnt, weil er sie für unnötig hält.