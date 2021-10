Extremsport : Rückenschwimmen, um essen zu können

Trier/Klagenfurt Langstreckenschwimmen ist mittlerweile olympisch. Der Trierer Engel Mathias Koch ist Vorreiter in der Region und hat den Alpen-Adria-Cup mit der Wörthersee-Längsquerung über mehr als 17 Kilometer als Königsetappe gewonnen.

(teu) Schon mal 350 Bahnen auf einer 50-Meter-Bahn oder gar 700 in einem 25-Meter-Schwimmbecken gezogen? Engel Mathias Koch weiß, was es heißt, so lange zu schwimmen. Der 58 Jahre alte Trierer hat als einer von sechs Frauen und neun Männern an einem der längsten Freiwasser-Schwimm-Wettkämpfe in Europa, die Wörthersee-Längsquerung, teilgenommen. Und zwar in 4:45:42 Stunden als Zweitschnellster hinter dem 29 Jahre jüngeren Robert Bretschneider aus dem schwäbischen Mindelheim.