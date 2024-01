Trierer feiert erstaunliches Sport-Jubiläum 70 Jahre! – Das Ehrenamt ist Matthias Kapp eine Ehre

Als sich der TV meldet, ist Matthias Kapp gerade im Keller seines Hauses in Trier-Heiligkreuz. Aus- und Aufräumen ist angesagt. Zu diesem Zeitpunkt am späten Vormittag hat er bereits einen einstündigen Spaziergang mit seiner Frau Hedi hinter sich. Kapp, 91 Jahre alt, ist auch im hohen Alter rastlos – trotz beidseitiger Operationen an der Hüfte, denen er sich mittlerweile unterziehen lassen musste.