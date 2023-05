Rückblick mit zwei ehemaligen MJC-Machern Vor 20 Jahren: Wie die Trierer ,Miezen‘ Deutscher Meister wurden

Es ist alles bereitet. Die letzten Werbebanner sind per Hand an den Wänden festgemacht worden. Die Trierer Wolfsberghalle wird zum Nabel der Frauenhandball-Welt in Deutschland. Drittletzter Spieltag in der Bundesliga-Saison 2002/03. DJK/MJC Trier gegen Bayer Leverkusen. Mit einem Sieg können die ,Miezen‘ die Meisterschaft klarmachen. „Die Halle war rappelvoll. Zuschauer standen auf Bierkästen und in mehreren Reihen hintereinander in den Geräteräumen“, erinnert sich das langjährige Vorstandsmitglied Jürgen Brech, der die Partie ebenso wie der damalige Miezen-Manager Martin Rommel in der beengten Sprecherkabine verfolgt. „Die Euphorie, die die Mannschaft erzeugt hat, war erstaunlich. Wir wussten: Die Heimspiele gegen Buxtehude und nun gegen Leverkusen werden über Wohl und Wehe entscheiden“, sagt Rommel.