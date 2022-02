Motorsport : Trierer Krütten startet bei den 24 Stunden von Le Mans

Trier Gute Nachrichten für Niklas Krütten: Der 19-jährige Motorsportler aus Trier geht in der diesjährigen Saison der European Le Mans Series im LMP2-Klassement an den Start.

Nach sehr erfolgreichen Einsätzen und der Vize-Meisterschaft in der Fahrer- und Teamwertung 2021 für die Mannschaft von Cool-Racing in der LMP3-Klasse steigt der Deutsche nun in die nächsthöhere Klasse auf. Das Cockpit des Oreca 07 mit der Startnummer 37 teilt sich Krütten mit Cool-Racing-Teamchef Nicolas Lapierre aus Frankreich und dem Chinesen Yifei Ye.

Die ELMS-Saison 2022 beginnt am 17. April mit dem Auftaktrennen im französischen Le Castellet. Es folgen die Rennen in Imola/Italien (15. Mai), auf dem Hungaroring/Ungarn (3. Juli), in Barcelona/Spanien (28. August) und in Spa-Francorchamps/Belgien (25. September). Das Finale findet am 16. Oktober in Portimão in Portugal statt.