Motorsport : Trierer Niklas Krütten wechselt in Formel-3-Serie

Trier Aufstieg mitten in der Saison: Der Trierer Nachwuchs-Motorsportler Niklas Krütten (Foto: TV-Archiv) wechselt zum Team Motopark in die Euroformula Open Championship. Sie wird mit Formel-3-Rennwagen ausgetragen.

Bislang war der 16-jährige Krütten in der deutschen und italienischen Formel-4-Meisterschaft aktiv. Nun macht er den nächsten Schritt in seiner Karriere. Bereits an diesem Wochenende stehen für Krütten die ersten Rennen auf dem britischen Traditionskurs in Silverstone an.