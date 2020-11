Lateintanz : Trierer Paar: Paso Doble im Park und Deutscher Meister in Berlin

Trier Das für den TSC Trier startende Tanzpaar Karabo Morake/Zeynep Karademir musste wegen Corona im Training ordentlich improvisieren. Doch es hat sich gelohnt. Die Lateintänzer sind nun Deutsche Meister.

Turnier-Tanzen – das ist Gefühl, Emotion, die Konzentration auf den Partner und knallharter Leistungssport. Alleine schon diese vier Charakteristika lassen erahnen, dass sich ein effektives Training unter Corona-Beschränkungen kaum realisieren lässt. Individuelle Fitnessprogramme kann jeder alleine absolvieren. Aber Tanzpaare brauchen das gemeinsame Arbeiten. Coachings via Internet-Videokonferenzen lassen sich organisieren, doch am Bildschirm fehlt die entscheidende dritte Dimension.

Von all dem können Karabo Morake und Zeynep Karademir ein Lied singen. Die beiden 29-Jährigen bilden seit gut einem Jahr ein ambitioniertes Tanzpaar, das seit Februar für den Tanzsportclub (TSC) Trier startet. Er lebt in Konz, sie in Luxemburg. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr wurde ihre Vorbereitung auf die großen nationalen Meisterschaften im Herbst auf eine harte Probe gestellt. Wegen der Corona-Einschränkungen sowie der zeitweise geschlossenen Grenze haben sich beide vier Monate nicht gesehen. Vier Monate nur Individualtraining und ,Trockenübungen’ als Paar. „Als die Grenze zwischen Deutschland und Luxemburg wieder uneingeschränkt offen war, fuhr Karabo zu mir. Wir trainierten dann gemeinsam draußen im Park. Das war so ungewöhnlich, dass einige Interessierte stehen blieben und uns zusahen“, berichtet Karademir.