Radsport : Trierer Peter Schermann zum vierten Mal bei MTB-Marathon-WM

Der Trierer Radsportler Peter Schermann (hier bei einem Rennen am Schalkenmehrener Maar) startet zum vierten Mal in Folge bei der Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaft der Elite. Foto: Holger Teusch

Capoliveri/Elba Zum vierten Mal in Folge startet der Trierer Peter Schermann am ersten Oktober-Samstag (2.10.) auf der italienischen Mittelmeerinsel Elba bei der Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaft.

Vor einem Jahr erreichte Schermann als 42. seine bisher beste WM-Platzierung in einem Corona-bedingt allerdings kleinem Starterfeld. Für den Start am Samstag um 8.45 Uhr in der 5000-Seelen-Gemeinde Capoliveri haben sich diesmal 118 Fahrer aus 27 Nationen angesagt. Nach einer bisher durchwachsenen zweiten Saisonhälfte, sei er guter Dinge und wolle in erster Linie ein solides Rennen im Nationaltrikot abliefern, erklärt der beim RV Schwalbe Trier und dem Team Embrace the World beheimatete Schermann. „Meine Form ist gut. Ich habe die letzten zwei Wochen nochmal sehr gut trainieren können und auch nochmal etwas Gewicht verloren für die Kletterei“, sagt der 1,90 Meter große ehemalige Basketball Regional- und Oberligaspieler, der erst mit 26 Jahren mit dem Ausdauersport begann und sich nach einem Schlaganfall im April 2017 wieder in den Leistungssport zurück kämpfte. Die insgesamt 115 Kilometer lange Strecke mit mehr als 4500 Höhenmetern werde von einigen langjährigen WM-Teilnehmern als die bisher schwerste Weltmeisterschafts-Kurs bezeichnet.