Radsport : Der Trierer Peter Schermann bei der Mountainbike-Marathon-WM: Ein körperlicher und mentaler Kraftakt

Capoliveri Bei der bisher wohl schwersten WM erreichten mehr als ein Drittel der Starter nicht das Ziel. Peter Schermann biss sich auf Elba dagegen durch und steht zum vierten Mal in Folge in der WM-Ergebnisliste.

Stolz ist der in Wittlich aufgewachsene Sportler, dass er als Späteinsteiger zum vierten Mal in Folge bei der Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaft ins Ziel kam. Viel Ruhe bleibt Schermann nicht: Am kommenden Wochenende stehen die Deutschen Meisterschaften auf dem Programm. In Singen geht es über 98 Kilometer – und zu bewältigen sind 2800 Höhenmeter.