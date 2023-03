Radsport Trierer Radprofi Miguel Heidemann muss Gang zurückschalten

Dass Heidemann bei Leopard TOGT Pro Cycling noch unterkam, hat er zum einen der Hilfe seines Förderers Markus Zingen (stammt aus Trier, wohnt in Föhren) zu verdanken, der im Rennstall Teammanager ist. Zum anderen half ihm die Aktivierung einer besonderen Regel durch die Equipe. „Das Aufgebot war mit 16 Fahrern – so viele darf ein Continental-Team haben – eigentlich schon voll. Doch einzelne Fahrer können als Spezialisten in einer bestimmten Disziplin gemeldet werden, wenn sie dort zur Spitze zählen. Dadurch wird dann ein Kaderplatz frei“, erläutert Heidemann. So hat’s Leopard TOGT Pro Cycling gemacht: Der deutsche Fahrer Tim Teutenberg firmiert als Bahn-Spezialist, jüngst wurde er in der Schweiz Bahn-Europameister im Ausscheidungsfahren. So wurde für Heidemann noch ein Platz frei. „Dieser Schachzug war extrem zuvorkommend vom Team“, bedankt sich der 25-Jährige, der weiterhin vornehmlich in Darmstadt lebt, wo er ein Bachelor-Studium im Wirtschaftsingenieurwesen (Fachrichtung Maschinenbau) abgeschlossen hat.