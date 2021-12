Wahl zu Deutschlands Sportlern des Jahres : Richard Schmidts letzte Schwarzwaldfahrt

Richard Schmidt war als Mitglied des Deutschland-Achters stets gern gesehener Gast bei der Gala zur Wahl von Deutschlands Sportlern des Jahres in Baden-Baden. Am Sonntag geht’s für den Trierer zum letzten Mal als Sportler ins Kurhaus. Foto: TV/Mirko Blahak

Baden-Baden Die 75. Ehrung am Sonntag in Baden-Baden ist auch für den Trierer Top-Ruderer ein Moment von besonderer Tragweite.

Es wird nicht so opulent wie bis vor zwei Jahren üblich, mit mehr als 700 Gästen. Aber es wird auch keine reine Studio-Veranstaltung mit etwas mehr als 20 Personen vor Ort wie im Jahr 2020: Mit einem zwar kleinen, aber hochdekorierten Team an Athletinnen und Athleten sowie sehr viel weniger Berichterstattern vor Ort als sonst wird bei der Gala zur Ehrung von Deutschlands Sportlern des Jahres am Sonntag in Baden-Baden ein besonderes Jubiläum gefeiert. Es ist die 75. Veranstaltung dieser Art seit 1947.