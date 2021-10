Rudern : Mit EM-Bronze ins nächste Trainingslager

Valentin Wiering vom RV Treviris Trier hat bei den U-19-Europameisterschaften in München mit dem deutschen Achter die Bronzemedaille gewonnen. Foto: privat

München Valentin Wiering vom RV Treviris Trier belegt bei der U-19-Europameisterschaft der Ruderer in München den dritten Platz mit dem deutschen Achter.

(teu) Viel feiern konnte Valentin Wiering seine EM-Bronzemedaille nicht. Nach dem dritten Platz mit dem deutschen U-19-Achter bei den Ruder-Europameisterschaften in München ging es für den 17-Jährigen vom RV Treviris Trier direkt weiter ins Trainingslager nach Italien. Treviris- und Landestrainer Benedikt Schwarz nutzt die Herbstferien zur Vorbereitung der Saison 2022 im wärmeren Süden genauso wie Wiering, der mit Ruderern aus Frankfurt trainiert. Dieser hat bei seinen ersten internationalen Meisterschaften Blut geleckt. Im kommenden Jahr würde er gerne wieder im einem Nationalmannschaftsboot sitzen. Dann bei den Unter-23-Jährigen. „Man darf gespannt sein, ob Valle in seiner U-23-Zeit den Erfolg noch toppen kann“, blickt Schwarz zuversichtlich auf die Zukunft des Sportlers, der am Trierer Landesstützpunkt trainiert.