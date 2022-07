Rudern : Hoffen auf den Hoffnungslauf

Katharina Bauer und Annika Elsen vom RV Treviris Trier müssen mit dem deutschen U-23-National-Vierer bei der U-23-Weltmeisterschaft in Italien Platz eins oder zwei im Hoffnungslauf belegen, um im A-Finale um die Medaillen mitkämpfen zu können. Foto: Holger Teusch

Varese Katharina Bauer und Annika Elsen vom RV Treviris Trier sitzen bei einer U-23-Weltmeisterschaft endlich zusammen im Vierer. Nach Elsens Corona-Infektion fiel der Vorlauf ernüchternd aus. Am Mittwoch haben sie im Hoffnungslauf eine zweite Chance auf den A-Final-Einzug.

Der Traum-Vierer mit dem Motor vom RV Treviris Trier stotterte beim Vorlauf der U-23-Weltmeisterschaft der Ruderer am Dienstagvormittag. Als Fünfter und Letzter des „vorgezogenen Finales“, wie Trainer Benedikt Schwarz das Rennen gegen die drei Erstplatzierten der letzten WM aus Großbritannien, den USA und Rumänien nannte, belegte der deutsche Vierer mit den beiden Triererinnen, der Regensburgerin Mira Moch und Lisa Holbrook aus Hanau abgeschlagen den fünften und letzten Platz.

Schon nach dem ersten Viertel der 2000-Meter-Distanz hing das deutsche Boot drei Sekunden zurück. Am Ende fehlten dem DRV-Quartett (7:08,10 Minuten) 23 Sekunden auf die viertplatzierten Rumäninnen (6:45,00) und mehr als eine halbe Minute auf die siegreiche USA (6:31,99). Trainer Schwarz zeigte sich in einer ersten Reaktion ernüchtert: „Sie sind gar nicht ins Rennen gekommen. Ohne jeden Mut!“

Dass das Boot nach einer unverschuldet holprigen Vorbereitung nicht so gut lief, ahnte Annika Elsen bereits. „Vom Bootslauf her ist es leider noch nicht so, wie wir vier uns das vorstellen“, teilte die 22-Jährige kurz vor dem Qualifikationsrennen aus dem italienischen Varese mit. Wegen ihrer Corona-Infektion musste das Quartett das Trainingslager unterbrechen. Statt der im technisch anspruchsvollen Riemen-Vierer (jede Ruderin hat nur einen Riemen statt zwei Skulls - wie im Doppelvierer - zu bewegen) die Abläufe zu optimieren, gab es für die weiterhin negativ getesteten Crew-Mitglieder nur individuelles Training.