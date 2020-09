Extremsport : 17 Kilometer schwimmen ohne Durst

Extremschwimmer Engel Mathias Koch aus Trier (hier beim Training in der Mosel) durchquerte die 17 Kilometer des Wörthersees in Österreich in knapp fünf Stunden. Foto: Holger Teusch

Klagenfurt Der Trierer Extremschwimmer Engel Mathias Koch durchschwamm den Wörthersee in vier Stunden und 46 Minuten.

(teu) Schon mal 350 Bahnen im Trierer Nord- oder Wittlicher Vitelliusbad gezogen? Engel Mathias Koch weiß, was es heißt, so lange zu schwimmen. Der 57-Jährige aus Trier hat als einer von 9 Frauen und 19 Männern den längsten Freiwasser-Schwimm-Wettkampf in Europa, die Wörthersee-Längsquerung bewältigt. Koch war am vergangenen Samstag fast fünf Stunden im Wasser.