Ruder-EM der U 23-Junioren Trierer wird Europameister beim Nationalmannschafts-Debüt

Erstmals Nationaleinteiler und direkt eine Medaille, Johann Kleis feierte am vergangenen Wochenende ein Traumdebüt in der deutschen U 23-Nationalmannschaft der Ruderer. Bei den Europameisterschaften der Unter-23-Jährigen in Krefeld gewann der 19-Jährige vom RV Treviris Trier am vergangenen Wochenende mit dem Leichtgewichts-Doppelvierer des Deutschen Ruderverbands (DRV).