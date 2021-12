Fußball : Triers A-Junioren krönen starkes Jahr

Jugendfußball-Regionalligen: Sieg, Unentschieden und Niederlage für die Nachwuchsteams der Eintracht.

Im ersten Durchgang fehlte es der Eintracht noch an der nötigen Konsequenz vor dem gegnerischen Tor. Benjamin Siga, Fabian Wegner und Till Weber kamen zu zahlreichen guten Gelegenheiten, „aber das Tor wollte einfach nicht fallen“, berichtete Trainer Jan Stoffels. In der zweiten Hälfte blieb Trier jedoch geduldig und ließ sich auch von der vergebenen Kopfballchance durch Max Herrig nicht von ihrem Weg abbringen. Mit einem Schuss aus 20 Metern in den Winkel sorgte Ömer Yavuz in der 81. Minute schließlich für den erlösenden Siegtreffer.

Personell angeschlagen gingen die Trierer B-Junioren am Sonntag in das Heimspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal. Sufjan Mustafic brachte die Eintracht nach einer Viertelstunde verdient in Führung, die man in der Folge hätte ausbauen müssen. Durch einen zweifelhaften Foulelfmeter konnten die Gäste noch vor der Pause ausgleichen. Im zweiten Durchgang waren die Sportfreunde vornehmlich über Konteraktionen gefährlich, wenngleich keine zwingenden Chancen dabei heraussprangen. Die Eintracht hingegen verzeichnete noch zwei klare Gelegenheiten, um erneut in Führung zu gehen, hatte am Ende aber nicht das Quäntchen Glück. Im Gegenteil: In der 57. Minute musste der SVE mit Tom Schüßler sogar noch einen Feldspieler ins Tor stellen, da sich Leo Wagner am Kopf verletzt hatte. „Aufgrund der ganzen Umstände können wir mit dem Punktgewinn sehr gut leben“, resümierte das Trainerteam Marcel Lorenz/Michael Fleck. „Wir müssen der Mannschaft ein Kompliment machen, wie sie es umgesetzt und sich reingeworfen hat.“ Schon am Mittwoch haben die Trierer die nächste Chance auf den ersten Heimsieg. Dann trifft die Eintracht auf die JFG Saalouis/Dillingen (Anstoß 19 Uhr).