Trio aus der Region Trier bei Rad-EM am Start Auf zur berühmtesten Müllhalde der Niederlande

Die Straßenrennen bei der EM beginnen an unterschiedlichen Orten und führen alle zum Showdown am Col du VAM, an dem ein Rundkurs mehrfach zu absolvieren ist. Bei den Frauen (Samstag, 14 Uhr) kommen mit Katharina Fox und Hannah Ludwig zwei Starterinnen aus der Region Trier in den Genuss, den ,Berg‘ zu erleben. Die aus Traben-Trarbach stammende Ludwig und die in Manderscheid aufgewachsene Fox dürften für wichtige Helferdienste eingeplant werden, um die deutsche Top-Fahrerin Liane Lippert bestmöglich zu unterstützen.