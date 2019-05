TV-Sportlerwahl : Trio holt sich im Garten seine Preise ab

Trier Bei der TV-Sportlerwahl-Gala Anfang März waren sie verhindert, nun haben sich Hannah Ludwig, Giulio Ehses (links) und Richard Schmidt (rechts) ihre Konstantin-Preise im Garten bei Sportlerwahl-Initiator Rainer Düro abholen können.

Die Radrennfahrerin Hannah Ludwig vom RSC Stahlross Wittlich war zur Nachwuchssportlerin des Jahres 2018 gewählt worden. Der Trierer Triathlet Giulio Ehses, der am Sportinternat Potsdam trainiert, holte sich den Titel in der Nachwuchssportler-Kategorie. Ruderer Richard Schmidt landete in der Sportler-Kategorie hinter Ausdauerathlet Jens Roth auf Platz zwei.