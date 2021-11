Sportabzeichen : Trotz Corona: Viele Sportabzeichen in der Eifel

Orenhofen/Neroth/Lissendorf/Prüm Der SV Neroth, der SE Orenhofen sowie die Grundschule Lissendorf und das Vinzenz-von-Paul-Gymnasium Prüm belegten 2020 beim Sportabzeichen-Wettbewerb erste Plätze.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm und Vulkaneifelkreis Daun konnte man trotz Corona jeweils zwei ersten Plätze erreichen. In der Kategorie der Vereine bis 400 Mitgliedern der SV Neroth. 52 und damit fast zwei Drittel der Mitglieder erfüllten die Voraussetzungen. Beim SE Orenhofen wurde an 103 der 420 Vereinsmitglieder das Sportabzeichen verliehen: Platz eins in bei den Vereinen von 401 bis 600 Mitgliedern. Man hätte sogar die vor der Pandemie übliche Größenordnung von 120 erfolgreichen Sportabzeichen-Prüfungen erreichen können, glaubt Leichtathletik-Abteilungsleiter Hans-Theo Nieder. Als allerdings die Schwimmbäder vor fast genau einem Jahr in der zweiten Corona-Welle schließen mussten, konnten noch ausstehende Schwimmprüfungen nicht mehr durchgeführt werden.