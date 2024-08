Verrückter Wettbewerb Trotz Weltrekord: Hausberger verpasst Paralympics-Medaille

Es sind solche Kuriositäten, mit denen man im Para-Sport leben muss und die ihn dann auch manchmal etwas ungerecht erscheinen lassen. Die aus Butzweiler (Kreis Trier-Saarburg) stammende Para-Radsportlerin Maike Hausberger (Foto: TV-Archiv) hat bei den Paralympischen Spielen in Paris am Donnerstag eine Medaille in der 3000-Meter-Einzelverfolgung auf der Bahn verpasst, obwohl sie in der Qualifikation zwischenzeitlich in ihrer Schadensklasse (C2) einen neuen Weltrekord aufgestellt und die eigene Bestleistung um rund 20 Sekunden pulverisiert hatte.