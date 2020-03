Tischtennis : TTG Gerolstein-Daun: „Wir-Gefühl“ ebnet den Weg zum Titel

Das Team aus der Vulkaneifel macht den Aufstieg in die Herren-Verbandsoberliga perfekt.

Die TTG GR Trier/Zewen hat ihr Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht souverän mit 9:4 für sich entschieden. Dabei lagen die Hausherren nach den Doppeln mit 1:2 im Hintertreffen. Nach dem 4:4-Zwischenstand gewann die TTG fünf Spiele in Folge, teilweise knapp in fünf Sätzen.

Die TTG Daun-Gerolstein hat die Meisterschaft sowie den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsoberliga mit zwei Auswärtssiegen perfekt gemacht. Gegen den TuS Dichtelbach setzten sich die Eifeler erst im Schlussdoppel durch. Gegen den VfR Simmern musste die TTG nicht so lange zittern. Zwar lagen die Gäste nach den Doppeln mit 1:2 zurück, doch sechs Einzelsiege zum Stand von 7:2 ebneten den nächsten Erfolg. „Dank einer wirklich tollen Mannschaftsleistung und einem hervorragenden Wir-Gefühl im gesamten Verein über die ganze Saison hinweg können wir nun bereits frühzeitig für die neue Saison planen“, freute sich Dirk Petzold von der TTG.

Wie in der vergangenen Saison musste sich Wittlich in Bad Sobernheim geschlagen geben. Dabei lag der Tabellenführer nach den Doppeln mit 2:1 in Führung und konnte diese bis zum Stand von 6:5 auch verteidigen. Danach gelangen den Gastgebern vier Siege in Folge. Beim Tabellendritten Niederhausen/Norheim punktete die TTSG doppelt.