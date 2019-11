Turnen : Bronze für Hermeskeil und Konz bei Verbandsmeisterschaft

Niederwörresbach Teams des Turngau Mosel-Saar präsentieren sich in Niederwörresbach.

Vier Mannschaften des Turngau Mosel-Saar hatten sich für die Verbandsmeisterschaft des Turnverbands Mittelrhein in Niederwörresbach in den Pflichtwettkämpfen qualifiziert.

Im Wettkampf 303 (Jahrgänge 2006 und jünger) ging der Turnnachwuchs des TV Hermeskeil und der DJK Pluwig/Gusterath an den Start. Die beiden Mannschaften erreichten in der teilnehmerstärksten Wettkampfklasse mit 13 qualifizierten Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet des Turnverbands mit den Rängen sieben und acht Plätze im Mittelfeld.

Der nächste Turngau-Wettkampf steht bereits an: Am 1. Dezember ab 9 Uhr findet der zweite Rundenwettkampf der Turnerinnen in der Turnhalle des. St. Matthias-Schulzentrums in Bitburg statt. Ausrichter ist der TV Bitburg.