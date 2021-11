Turnen : Louis Heil aus Kröv kämpft um Bundesliga-Aufstieg

Vladimir Klimenko (links) und der Kröver Louis Heil (rechts) verstärken die KTV Koblenz, die Chancen auf den Bundesliga-Aufstieg hat. Foto: Stefan Georg

Kröv/Koblenz Der 17-Jährige von der Mosel startet für die KTV Koblenz. Mit dem Team liegt er zwei Wettkampftage vor Schluss auf Platz eins der 2. Bundesliga Nord. Vom Trainer gibt’s viel Lob für das Nachwuchs-Talent.

Er ist mit sehr viel Talent und Sprungkraft gesegnet – und bahnt sich den nicht einfachen Weg nach oben mithilfe seiner Familie und seines Trainers. Louis Heil ist ein hoffnungsvolles Turn-Talent – und ein Spätstarter in diesem Sport.

Heils Passion bis zum zehnten Lebensjahr war der Fußball, erst danach setzte sich bei ihm die Begeisterung für das Gerätturnen durch. In seinem Heimatort Kröv an der Mosel waren die ehrgeizigen Ziele nicht zu erreichen. Er suchte die Herausforderung und wurde in Niederwörresbach fündig. Das dortige Leistungszentrum erweist sich zum Glücksfall für Heil.

Mit viel Energie und Fleiß hat es der 17-Jährige nun in die 2. Turn-Bundesliga geschafft, wo er in der Nordgruppe für die Kunstturnvereinigung (KTV) Koblenz startet.

„Sein Leistungsniveau ist enorm hoch für sein Alter“, lobt Trainer Stefan Georg seinen Schützling. Neben mehreren erfolgreichen Teilnahmen im Sechskampf beim Deutschland-Cup sowie an deutschen Mehrkampfmeisterschaften in den vergangenen Jahren weiß das Schrauben- und Salto-Talent bei den Ligawettkämpfen besonders an den Geräten Sprungtisch und Boden zu überzeugen. Er konnte schon fleißig Punkte für seine Mannschaft sammeln.

Koblenz ist auf Aufstiegskurs Richtung Bundesliga. Nach fünf von sieben Wettkampftagen liegt die Mannschaft an der Tabellenspitze. Am 6. und 14. November stehen nun noch zwei Wettkämpfe aus. Sollte im Endergebnis die KTV Koblenz dann immer noch auf dem ersten Platz stehen, geht es in einem separaten Aufstiegswettkampf gegen den Erstplatzierten der Staffel Süd um den Aufstieg in die Bundesliga.

Neben Heil ist derweil noch ein zweiter Turner aus dem Leistungszentrum Niederwörresbach für Koblenz am Start – einer mit berühmtem Namen. Vladimir Klimenko, Sohn der ehemaligen Olympiasieger Viktor Klimenko und Larissa Petrik und heute selbst als Trainer in Luxemburg tätig, wurde das ,Turn-Gen’ praktisch in die Wiege gelegt.

Er gewann unzählige Verbands- und Rheinland-Pfalz-Titel und wurde mehrfach Deutscher Meister und Jugendmeister.