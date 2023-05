Turnen Auf zu den rheinland-pfälzischen Finals!

Die nationalen Finals sind Anfang Juli in und rund um Düsseldorf den großen Rahmen für Deutsche Meisterschaften in vielen verschiedenen Sportarten, darunter Turnen. In Rheinland-Pfalz gibt es einen Monat zuvor eine ähnliche Konzentration. Erstmalig werden am langen Fronleichnamswochenende (8. bis 11. Juni) gleich sieben turnerische Landesmeisterschaften und insgesamt 18 Wettkämpfe an ausgetragen. Mehr als 1000 Teilnehmende aus ganz Rheinland-Pfalz werden in Koblenz erwartet.