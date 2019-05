später lesen Rollstuhlbasketball Turnier im Zeichen der Inklusion Teilen

Wenn am Sonntag, ab 9.30 Uhr, in der Wolfsberghalle am Montessoriweg in Trier die ersten Reifen quietschen und Basketbälle durch die Halle fliegen, dann hat die zehnte Auflage des Sparkassen-Jedermann-Turniers im Rollstuhlbasketball begonnen.