Gesundheit im Alter Fitnessstudio — wo sind die „Älteren“?

Arthrose, eine zunehmende Volkskrankheit Wir verwandeln uns in immer mehr in eine Langlebigkeitsgesellschaft. Unsere Gelenke werden daher im Laufe des Lebens immer mehr belastet. Arthrose (Gelenkverschleiß) wird weiter zunehmen. Fast die Hälfte der 35-Jährigen und nahezu alle über 55-Jährigen sind bereits von Arthrose betroffen. Fast unbemerkt pirscht sie sich an. Nach dem Aufstehen ein leichtes Zwicken im linken Knie oder ein Ziehen in der rechten Hüfte. Nach dem Frühstück geht es schon wieder besser. Oder ein anhaltender Schmerz im rechten Knie nach einer langen Wanderung. Man denkt sich nichts dabei. Aber dann nehmen die Schmerzen zu und verschwinden auch nicht gleich wieder. Der Fuß schmerzt, das Knie schwillt an und lässt sich auch nicht mehr so gut beugen. Das Treppengehen tut zunehmend weh. Man blickt immer mehr nach dem Aufzug. Nachts schläft man nicht mehr so gut (ein). Dann ist sie angekommen, die Arthrose, die zunehmend zu einer Volkskrankheit geworden ist. Mitunter treten die Schmerzen aber nicht selten erst im Endstadium auf. Auch bei Arthrose sollten Sie Sport treiben. Denn der Gelenkknorpel ist nicht an die Blutbahn angeschlossen, die die Organe versorgt. Somit kann sich der Knorpel nicht direkt ernähren und ist deshalb auf die Diffusion von Nährstoffen angewiesen. Dies geschieht durch ein Wechselspiel von Belastung und Entlastung. Genauso werden die anfallenden Abbauprodukte entsorgt. Dieses Wechselspiel wird erst durch Bewegung ermöglicht. Somit ist Bewegung für den Stoffwechsel des Knorpels unentbehrlich. Ist das Wechselspiel zwischen Belastung und Entlastung gestört, ist auch die Nährstoffversorgung reduziert und der Abtransport der Schadstoffe blockiert.