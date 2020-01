Aktion : TV-Sportlerwahl 2019: Ab 20. Januar kann abgestimmt werden!

Michael Bitdinger, Peter Michaeli, Michael Maxheim, Wolfgang Pütz, Günther Wagner, Rainer Düro und Klaus Klaeren (von links) rufen zur Teilnahme an der TV-Sportlerwahl 2019 auf. Foto: TV/Mirko Blahak

Trier 35 Athleten, Teams und Trainer buhlen um die Konstantin-Preise. Alle Infos zu den Nominierten und Teilnahmemöglichkeiten gibt’s auf einer Doppelseite im Volksfreund.

Die TV-Sportlerwahl ist inzwischen eine Institution. Zum 14. Mal richtet der Ironman-Club Trier – unterstützt vom Trierischen Volksfreund, von der Europäischen Sportakademie und mehreren Sponsoren – die regionale Wahl aus. Ab kommenden Montag kann die Bevölkerung ihre Sieger des Jahres 2019 in insgesamt sieben Kategorien bestimmen. Die Geehrten bekommen im Rahmen einer Gala am 27. Februar im Kurfürstlichen Palais die Konstantin-Preise überreicht.

Die Sportlerwahl werde immer wichtiger, sagt Michael Maxheim, Vizepräsident des Sportbunds Rheinland und Vorsitzender des Sportkreises Trier-Stadt: „Viele Menschen werden bequemer, der Sport droht in den Hintergrund zu geraten. Mit der Wahl werden sportliche Leistungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen präsentiert und gewürdigt.“ Ähnlich argumentiert Peter Michaeli, Vorsitzender des Sportkreises Bitburg-Prüm: „Wir kämpfen immer mehr darum, Kinder und Jugendliche für den Sport zu gewinnen. Die Sportlerwahl hilft, Vorbilder zu schaffen.“

Zeigen und anerkennen, was vor der Haustür passiert – dafür plädiert Günther Wagner, Vorsitzender des Sportkreises Bernkastel-Wittlich: „Das macht viel mehr Sinn, als beispielsweise über ein von Franck Ribéry verspeistes Gold-Steak zu diskutieren.“ Er sieht in der TV-Sportlerwahl einen wichtigen Impulsgeber – und die Möglichkeit, den Wettkampfgedanken ebenso in den Mittelpunkt zu rücken wie den gesellschaftlichen Wert.