Aktion : TV-Sportlerwahl 2019: Das sind die 35 Kandidaten

Wer bekommt die begehrten Konstantin-Preise? Für die TV-Sportlerwahl 2019 stehen jetzt alle 35 Kandidaten in insgesamt sieben Kategorien fest. Bei der Publikumswahl kann die Bevölkerung ab dem 20.Januar ihre Sieger bestimmen. Foto: friedemann vetter (ve._), Friede

Trier 35 Kandidaten aus 18 (!) Sportarten – die Endauswahl für die regionale Proklamation der besten Sportler, Trainer und Teams deckt eine enorme Bandbreite ab. Nun ist die Bevölkerung gefragt: Bei der zum 14. Mal ausgerichteten Wahl kann ab dem 20. Januar über die Sieger abgestimmt werden.

Dieser (Sitzungs-)Marathon hat geschlaucht, mit knapp unter 2:30 Stunden sprang aber eine gute Zeit heraus. Zwischenzeitlich war es für die Jury der TV-Sportlerwahl 2019 (siehe Info) während ihres Treffens in der Europäischen Sportakademie aber ein zähes Ringen, um aus einer Vielzahl ehrenwerter Vorschläge die 35 Nominierten für die Abstimmung herauszufiltern.

Nun also stehen die Kandidaten für das Jahr 2019 in den insgesamt sieben Kategorien fest! Herausgekommen ist eine Liste, die nicht nur 18 Sportarten abdeckt, sondern den Bogen von absoluten Weltklasse-Athleten hin zu überraschenden (Nachwuchs-)Überfliegern spannt. Härtefall-Entscheidungen blieben dabei keineswegs aus.

Beispiel eins: Besonders lange wurde über die Zusammensetzung des Fünfer-Felds in der Kategorie der Nachwuchsmannschaften diskutiert. Am Ende schaffte es die DLRG Echternacherbrück-Irrel knapp nicht, in die Endauswahl zu kommen, obwohl sich die Jury über die starken Leistungen der sehr jungen Rettungsschwimmer aus der Eifel im Klaren war.