Aktion : TV-Sportlerwahl 2020: Das sind die Kandidaten

Jury-Sitzung am Bildschirm: Per Video-Konferenz wurde über die Nominierungen für die TV-Sportlerwahl 2020 beraten. Foto: TV/Mirko Blahak

Trier Bei der 15. Auflage kommen 21 Sportler, Mannschaften und Trainer in die Endauswahl. Ab dem 11. Januar kann abgestimmt werden.

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Erstmals in der Geschichte der regionalen TV-Sportlerwahl konnte die Jury (mit den Sportkreis-Chefs und Vertretern des Ironman-Clubs Trier, des TV und der Europäischen Sportakademie) nicht ,Auge in Auge’ zusammensitzen, um auf Grundlage der eingereichten Vorschläge über die Nominierungen in den insgesamt sieben Kategorien final zu befinden. Doch sie kam virtuell zusammen – dank eines Video-Konferenztools via Internet.