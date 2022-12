40 Namen auf der Liste : Das sind die Nominierten zur TV-Sportlerwahl 2022

Trier Die Liste für die regionale Publikumswahl enthält eine Reihe neuer Gesichter. So können Sie über die Sieger in den acht Kategorien abstimmen.

So breit ist das Nominiertenfeld in diesem Jahr aufgestellt

Diese Erfolge erreichten die Nominierten zu TV-Sportlerwahl 2022

Kontrovers wurde darüber beraten, ab welchem Alter Kandidaten in den Nachwuchskategorien berücksichtigt werden sollten – vor dem Hintergrund, dass in den vergangenen Jahren in manchen Disziplinen bei überregionalen Titelkämpfen erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler zuweilen immer jünger geworden sind. Die Jury will diesem Trend nicht leichtfertig folgen, sondern immer von Fall zu Fall entscheiden. Da bleiben Härtefälle nicht aus. Diesmal etwa wurde der deutsche Kartslalom-Meister in der Altersklasse ,K3‘, Jonah Bepperling vom MSC Konz, (noch) nicht berücksichtigt, da er bei seinem Erfolg erst elf Jahre alt war. Sollten er und andere ihren Weg weitergehen, werden sie aber in Zukunft ein Thema für eine Nominierung werden.