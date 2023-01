TV-Sportlerwahl 2022 : Nominierte bauen auf Ihre Klicks und Kreuzchen

So sieht’s aus: Jetzt haben Sie die Wahl!! Ab dem 16. Januar kann für die 40 Nominierten bei der TV-Sportlerwahl 2022 abgestimmt werden. Im Bild rufen Michael Maxheim, Günter Wagner, Michael Bitdinger (Vorsitzende der Sportkreise Trier-Stadt, Bernkastel-Wittlich und Vulkaneifel), Carlo Schuff (Sparkasse Trier), Patricia Erbeldinger (Vorsitzende der Europäischen Sportakademie), Stefan Metzdorf (Landrat Trier-Saarburg) und Sportlerwahl-Initiator Rainer Düro (von links) zur regen Teilnahme auf. Foto: TV/Mirko Blahak

Trier Die Spannung steigt: Am 16. Januar startet die Abstimmung. Die Bevölkerung der Region Trier hat es in der Hand, wer die begehrten Kon­stantin-Preise gewinnt.

Mit Stolz vermeldet der TVG Baskets Trier über die sozialen Medien die Nominierung seiner männlichen U-14-Mannschaft in der Kategorie der Nachwuchsteams bei der TV-Sportlerwahl 2022. Tischtennisspielerin Helga Bousonville und Radsportlerin Lillian Pfluke freuen sich riesig, in der Endauswahl für die Konstantin-Preise bei den Seniorensportlerinnen und -sportlern zu stehen. Und für Motorsportler Dennis Zenz ist es eine große Ehre, in der Kategorie der Sportler unter den Top fünf zu sein: „Ich hoffe, dem Motorsport damit eine großartige Bühne bieten zu können.“

Es sind nur vier Beispiele, die zeigen: Alleine schon die Nominierung bei der Sportlerwahl für die Region Trier sorgt bei Athletinnen, Athleten, Trainern und Teams für erhöhten Puls. Und genau darum geht es nun schon zum 17. Mal bei der vom Ironman Club Trier und vom Trierischen Volksfreund ausgerufenen Wahl: Um die Anerkennung für sportliche Top-Leistungen, um die Wertschätzung gezeigten Engagements.

Info So geht’s jetzt weiter bei der TV-Sportlerwahl 2022 Kurz vor Weihnachten hat die Sportlerwahl-Jury aus vielen Vorschlägen 40 Nominierte in acht Kategorien herausgefiltert. Einen Überblick zu allen Namen finden Sie online unter volksfreund.de/sportlerwahl. Details zu den Nominierten erfahren Sie auf einer Doppelseite im TV am 16. Januar sowie parallel in unserem Online-Angebot. Dann können Sie auch nachlesen, wie Sie für Ihre Favoriten abstimmen können. Also: den 16. Januar notieren – und ab dann eifrig voten! ⇥(bl)

Und das kommt an: Im Vorjahr wurden für die Nominierten in den insgesamt acht Kategorien knapp 30.000 Einzelstimmen abgegeben. „Es ist toll, wie viele Menschen sich an der Abstimmung beteiligen. Es ist ein Zeugnis dafür, dass der Sport insgesamt ein großes Interesse hervorruft“, sagt Trier-Saarburgs Landrat Stefan Metzdorf, der die Schirmherrschaft für die TV-Sportlerwahl 2022 übernommen hat.

Zur Wahl fürs Jahr 2022 stehen Weltmeister, Europameister und Deutsche Meister – aber auch Nominierte, die Erfolge auf kleinerer Bühne zu verzeichnen haben. Unter anderem im Blickpunkt stehen dabei die Jugendlichen – ihnen sind drei Kategorien gewidmet. „Jugendliche motivieren sich, wenn ihre Leistungen anerkannt werden. Wir wollen mit der Sportlerwahl einen Beitrag dazu leisten“, sagt Rainer Düro, Initiator der TV-Sportlerwahl und Präsident des Ironman Clubs Trier. Vereinskollege Wolfgang Scholtes pflichtet bei: „Wichtigstes Ziel der Gesellschaft muss es sein, die Jugend zu unterstützen.“

Für die Anerkennung sorgt auch der Modus der Wahl – darauf weist Klaus Klaeren, Geschäftsführer der in die Wahl-Organisation maßgeblich eingebundenen Europäischen Sportakademie, hin: „Nicht eine kleine Zahl von ,Experten‘ bestimmt die Sieger und Platzierten, sondern die gesamte Bevölkerung. Es ist eine Publikumswahl. So wird das Echo auf die erzielten sportlichen Leistungen weit hinaus getragen.“ Zudem decke die Sportlerwahl die gesamte Breite des Sports ab – von der Jugend bis zu den Senioren. Stichwort: lebenslange Bewegung. Ein Ziel, das viele umtreibt, wie etwa Michael Maxheim und Michael Bitdinger, die Vorsitzenden der Sportkreise Trier-Stadt und Vulkaneifel, zu berichten wissen: „Der Senioren- und Gesundheitssport hat großen Zulauf.“

Wichtig für alle ambitioniert Sporttreibenden in den verschiedenen Altersklassen ist das Umfeld. Dazu zählen etwa die Trainer oder auch Sponsoren. Darauf macht Carlo Schuff, Leiter des Vorstandsstabs der Sparkasse Trier, aufmerksam. Die Sparkassen der Region sind neben der Bitburger Braugruppe zentrale Sportlerwahl-Förderer der ersten Stunde.

In der Trainingsbetreuung liegt eine große Herausforderung. „Wichtig für die Zukunft ist, mehr gute und qualifizierte Übungsleiter auszubilden. Geschichten großer Sport-Karrieren werden immer zuerst an der Basis geschrieben“, sagt Günter Wagner, Vorsitzender des Sportkreises Bernkastel-Wittlich. Damit das gelingt, kann sich Maxheim unter anderem dieses Modell vorstellen: „Ein Verein könnte anbieten, die Übungsleiter-Ausbildung zu bezahlen, wenn sich der Kandidat oder die Kandidatin im Gegenzug für mehrere Jahre an den Club bindet.“

Durch die regionale TV-Sportlerwahl werden Vorbilder geschaffen, da ist sich nicht nur Klaeren sicher: „Wenn jemand aus meinem Verein oder meiner Sportart nominiert worden ist, dann macht das auch mich stolz und motiviert.“