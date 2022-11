TV-Sportlerwahl 2022 : Schlagen Sie Kandidaten vor – es ist Zeit für neue „Stars“

TV-Sportlerwahl Vorschlagscoupon 2022 Foto: TV/friedemann vetter (ve._), Friede

Trier Die Auszeichnung für die besten Sportler, Mannschaften und Trainer in der Region Trier geht in die 17. Runde. Sie können Kandidaten vorschlagen – per Coupon und online.