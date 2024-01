Ab 15. Januar gilt’s: Wählen Sie Ihre regionalen Sportler des Jahres!

„Ich merke, dass die Macher viel Herzblut in die Sportlerwahl stecken. Da übernehme ich gerne die Schirmherrschaft“, sagt SWT-Vertriebsleiter Marc Bonertz, der die Bevölkerung in der Region Trier um eine rege Teilnahme bittet: „Stimmen Sie ab und entscheiden Sie über die Preisträgerinnen und Preisträger des Jahres 2023. Mit Ihrer Stimme würdigen und belohnen Sie den Einsatz und die harte Arbeit, die unsere Sportlerinnen und Sportler in Trier und Umgebung im vergangenen Jahr erbracht haben. Machen Sie mit und setzen Sie damit ein Zeichen für den Sport in der Region!“