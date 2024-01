Jetzt bis 10. Februar voten TV-Sportlerwahl 2023 – Ihre Stimme zählt!

Willkommen in der Weltspitze: Bei der U-23-WM in Kanada erreichte Skilangläufer Jan Stölben vom SLV Ernstberg im Sprint das Viertelfinale. Auch im Herren-Weltcup gelang dem Deutschen Sprint-Meister in der Halle in dieser Disziplin erstmals der Einzug unter die Top acht. Der Lohn: die Nachnominierung für die Nordische Ski-WM in Planica für den Teamsprint.