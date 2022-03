TV-Umfrage : Dehnen: So läuft‘s vor Ort in der Praxis

Dehnen: So läuft‘s vor Ort in der Praxis

Trier Wie gehen Sportler in der Region Trier vor? Wir haben uns umgehört. Fazit: Fast alle dehnen, aber jeder anders.

Die Übungen gehören somit auch für Ömer Kahyaoglu zur Routine. Der Mittelfeldspieler der Eintracht absolviert vor dem eigentlichen Trainingsbeginn ein leichtes Stretchingprogramm mit kurzem Andehnen der wichtigsten Muskelpartien. Cinar weiß: „Da scheiden sich die Geister. Viele sagen, wir laufen uns erst ein.“ Dynamische Dehn- und Mobilitätsübungen werden im gemeinsamen Training durchgeführt. „Meine Erfahrung: Zu 90 Prozent hat es was gebracht“, sagt Cinar.

Fitwi ist allerdings auch ein sehr beweglicher Sportler. Mit durchgedrückten Knien die Hände flach auf den Boden legen? Kein Problem für den Cross-EM-Teilnehmer von der LG Vulkaneifel (LGV). Seinem Schützling ein Dehnprogramm aufzuerlegen, darin sieht Duppich keinen Sinn. Er weiß aber aus eigener Erfahrung: „Es kommt ganz auf den Athleten an. Ich hatte Muskelfaserrisse im Beuger und dehne etwas statisch, weil ich in diesem Bereich Einschränkungen habe.“ Im Training oder in Rennen werde er dadurch nicht schneller, sondern eher etwas langsamer: „Aber die Vorteile, eine weitere Verletzung zu vermeiden und kontinuierlich zu trainieren, überwiegen.