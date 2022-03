Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft : TVG-Basketballer schreiben Clubgeschichte

Trier/Frankfurt Männliche U 14 der Baskets aus Trier gehören zu den 16 besten Teams in Deutschland.

Geschafft hat das Team die bisherige Krönung der Saison beim Regionalentscheid in Frankfurt, zu dem die Moselaner verletzungs- und kranheitsbedingt nur mit zehn Spielern fuhren. Erster Gegner war die SG Weiterstadt. Das Spiel verlief durchweg ausgeglichen. 24 Sekunden vor Schluss führten die Baskets mit 74:72. Die Mannschaft behielt die Nerven und verwandelte die Fouls der Gegner an der Freiwurflinie sicher zu Punkten. Somit sicherten sich die Moselaner einen 79:72-Sieg.

Mit diesem Erfolg hatte der TVG das Ticket zur Vorrunde der Deutschen Meisterschaft am 30. April und 1. Mai bereits in der Tasche. Damit gehören die Baskets jetzt schon zu den 16 besten U-14-Teams in Deutschland.