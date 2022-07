Rudern : Ein Rennen zu viel für die Medaille

Varese Der deutsche U-23-National-Vierer mit den Katharina Bauer und Annika Elsen vom RV Treviris Trier gewinnt das B-Finale bei der Weltmeisterschaft.

(teu) Es war am Ende ein schwacher Trost: Das B-Finale der Vierer dominierte das deutsche Boot mit Katharina Bauer und Annika Elsen vom RV Treviris Trier sowie Mira Moch (Regensburg) und Lisa Holbrook (Hanau) nach Belieben. Nach 2000 Metern lag das vom rheinland-pfälzischen Landestrainer Benedikt Schwarz betreute Boot am Samstagvormittag im italienischen Varese in 6:43,71 Minuten fast fünf Sekunden vor den Spanierinnen.