TV-Sportlerwahl : Überblick: Das sind Ihre Sportler, Trainer und Mannschaften des Jahres 2019!

Trier Die Bevölkerung hat fleißig abgestimmt, und in mehreren Kategorien war es richtig knapp. Insgesamt entfielen auf die 35 Nominierten rund 37 000 Einzelstimmen. Hier die Übersicht mit allen Siegern und Platzierten:

In einem Krimi gewann Rebecca Bierbrauer von Tri Post Trier im Frühjahr 2019 die deutsche Duathlon-Meisterschaft in der Altersklasse Jugend B. Damit nicht genug: Im Juni gelang der deutsche B-Jugend-Meistertitel im Triathlon. Noch ein Triumph im September: Bierbrauer sicherte sich den B-Jugend-Gesamtsieg im Jugend-Cup der Deutschen Triathlon-Union.

Der Föhrener Jan Thielmann hat im Dezember 2019 Bundesliga-Geschichte geschrieben. Der Offensivspieler in Diensten des 1. FC Köln ist der erste Fußballer des Geburtsjahrgangs 2002, der jemals in der ersten Liga aufgelaufen ist. Weiterer Höhepunkt für den 17-Jährigen: Mit dem 1. FC Köln errang er im Frühsommer überraschend die Deutsche B-Jugend-Meisterschaft.

Mit einem unnachahmlichen Schlussspurt sicherte sich die deutsche Meisterin und nationale Rekordhalterin Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha über 3000 Meter Hindernis die Bronze-Medaille. Über die selten gelaufene 2000-Meter-Distanz lief Krause zudem Weltrekord.

International ist der Deutschland-Achter auch dank des Trierer Ruder-Routiniers Richard Schmidt weiterhin absolute Spitze. Die Erfolge 2019: Europameister und zum dritten Mal in Folge Weltmeister. Damit zählen zu Schmidts Sammlung inzwischen 15 Goldmedaillen bei Welt- und Europameisterschaften sowie Olympia.

Die B-Jugend-Fußballerinnen des TuS Issel marschieren durch die Regionalliga Südwest. Zehn Spiele, zehn Siege, 61:4 Tore – so lautet die bisherige Bilanz in der Saison 2019/20. Der aktuelle Lauf hatte sich schon in der Rückrunde der vorherigen Spielzeit 2018/19 angekündigt, als Issel nur eins von zehn Spielen verlor.