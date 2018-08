später lesen Trier Überblick: Die Rallye-WM in der Region Teilen

Twittern

Teilen



Die Rallye-Fans werden trotz des vor einem Jahr erfolgten Umzugs des Hauptquartiers des deutschen WM-Laufs ins Saarland auch in diesem Jahr die Boliden in der Region Trier zu sehen bekommen. Wie schon 2017 werden Prüfungen in den Mosel-Weinbergen ausgetragen. Von Jürgen Braun