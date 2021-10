Fußball : Hohe Pleite, neue Personalsorgen

Extra

Stolz sind sie bei der SG Großkampen, nun auch auf einem Rasenplatz unter Flutlicht spielen zu können. Die Anlage in Üttfeld war zwar bereits im vergangenen Jahr fertig, aufgrund der langen Corona-Pause finden aber erst seit einigen Wochen dort Flutlicht-Partien statt. Der Abbruch des Spiels der zweiten Mannschaft am Samstag vor einer Woche gegen den SC Rengen war „auf eine Kleinigkeit“ zurückzuführen, wie Wolfgang André, der Vorsitzende des SV Üttfeld (SVÜ), gegenüber dem TV erläutert: „Es waren zu viele Leuchten auf eine Sicherung geklemmt. Dadurch ist diese durchgebrannt.“ Das System war schnell wieder in Gang gebracht, sodass am Samstag nicht nur die erste, sondern auch die zweite Mannschaft wie geplant in Üttfeld spielen konnte – und der Reserve gelang beim 4:1 über die SG Waxweiler II auch der erste Sieg unter dem neuen, künstlichen Licht.

Das Besondere an der Anlage: Sie ist nur auf zwei Masten gebaut. „Dies machte eine Reduzierung der Gesamtkosten um fast ein Drittel möglich“, berichtet André. Die neuen LED-Fluter verbrauchen weit weniger als die Hälfte der Energie von Altanlagen und können dank ihres modularen Aufbaus zudem gezielt angesteuert werden. Das Fundament bestehe aus Stahl statt aus Beton, sei deshalb nachhaltiger und „deutlich umweltfreundlicher“, so der SVÜ-Clubchef weiter. Der kleine „Haken“: Die Lichttechnik ist nach Herstellerangaben nur bis zur Oberliga zugelassen. „Das „Risiko haben wir aber gerne in Kauf genommen“, sagt André mit einem Augenzwinkern. ⇥(AA)